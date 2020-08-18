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Когда деньги россиян обесценятся: назван роковой день 

Алиса Селезнёва и ещё 10 1 час назад
Центральный банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в стране в феврале — марте следующего года. Об этом со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина сообщает ТАСС.

«Где-то феврале — марте должно быть [ускорение инфляции]. В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%», — пояснил он.

При этом, по словам Заботкина, регулятор ожидает, что последовательно в двух кварталах падения ВВП не будет, однако год к году значение будет в минусе.

«К началу 2022 года мы вернемся к уровню 2019 года», — пояснил он, подчеркнув, что ЦБ пока не видит оснований для пересмотра макроэкономического прогноза.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты заявили, что Россия справится с вызванным пандемией кризисом к 2021 году. По их мнению, бюджет страны сможет поддержать подешевевший рубль.
Личный счет , Видео , Экономика , Алексей Заботкин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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