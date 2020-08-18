«Где-то феврале — марте должно быть [ускорение инфляции]. В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%», — пояснил он.

При этом, по словам Заботкина, регулятор ожидает, что последовательно в двух кварталах падения ВВП не будет, однако год к году значение будет в минусе.

«К началу 2022 года мы вернемся к уровню 2019 года», — пояснил он, подчеркнув, что ЦБ пока не видит оснований для пересмотра макроэкономического прогноза.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты заявили, что Россия справится с вызванным пандемией кризисом к 2021 году. По их мнению, бюджет страны сможет поддержать подешевевший рубль.