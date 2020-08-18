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Банки предупредили о возможном снижении кешбэка 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Банки предупредили о снижении кешбэка
Фото: News.ru
Банки будут вынуждены снизить кешбэк за покупки в небольших торговых точках, если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за приём платежей ограничат 1%, предупредили в Ассоциации банков России (АБР).
Соответствующее обращение АБР направила в Минэкономразвития. В нём отмечается, что на данный момент эквайринг для МСП составляет порядка 1,5–2,5%. Для предприятий с ежегодным оборотом менее 24 млн рублей в год потенциальные дополнительные расходы будут на 3–5% выше, чем полученная экономия за счёт снижения ставки эквайринга, пишут «Известия».
При этом полученный от комиссии доход направляется в том числе на банковские программы лояльности. Таким образом, ряд кредитных организаций может отказаться от поощрения держателей карт. Вице-президент АБР Алексей Войлуков напомнил, что во время пандемии коронавируса Центробанк временно ограничил ставки по онлайн-эквайрингу и тогда некоторые банки отменили программы лояльности по этому направлению.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил опустить ставку эквайринга для МСП до 1% в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Как писал NEWS.ru ранее, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал идею о том, что жители России получат возможность пополнять банковские карты на кассах магазинов.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Георгий Остапкович , Андрей Белоусов , Алексей Войлуков , ВШЭ , Минэкономразвития , Центральный банк России , газета "Известия"
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