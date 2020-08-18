Банки предупредили о снижении кешбэка

Банки будут вынуждены снизить кешбэк за покупки в небольших торговых точках, если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за приём платежей ограничат 1%, предупредили в Ассоциации банков России (АБР).

Соответствующее обращение АБР направила в Минэкономразвития . В нём отмечается, что на данный момент эквайринг для МСП составляет порядка 1,5–2,5%. Для предприятий с ежегодным оборотом менее 24 млн рублей в год потенциальные дополнительные расходы будут на 3–5% выше, чем полученная экономия за счёт снижения ставки эквайринга, пишут «Известия».

При этом полученный от комиссии доход направляется в том числе на банковские программы лояльности. Таким образом, ряд кредитных организаций может отказаться от поощрения держателей карт. Вице-президент АБР Алексей Войлуков напомнил, что во время пандемии коронавируса Центробанк временно ограничил ставки по онлайн-эквайрингу и тогда некоторые банки отменили программы лояльности по этому направлению.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил опустить ставку эквайринга для МСП до 1% в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».