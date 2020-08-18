Названо условие новых выплат на детей до 16 лет

Валерий Рязанский. Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда

Сенатор считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Он предположил, что после этого будет принято соответствующее решение правительства.

"Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты", — отметил Рязанский в беседе с Nation News.

Он предположил, что последнее слово в этом вопросе будет за Минфином

"В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться", — заключил сенатор.

Как сообщили в Минтруде, июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей. При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до трех лет за период апрель-июнь и единовременной выплатой на детей от трех до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня. Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября, добавили в ведомстве.