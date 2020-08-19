До конца августа гражданам России поступит очередная выплата от Пенсионного фонда . Об этом сообщает пресс-служба организации.

Автоматическая выплата продлена для получающих деньги на уже достигших совершеннолетия иждивенцев. Речь о родителях-пенсионерах. Так, россиянам будут перечислены финансовые средства за студентов, находящихся на иждивении. Размер в 2020 году составляет 1895 рублей, получить их возможно максимум за трех человек.

Нахождение ребенка на иждивении до 18 лет не требует доказательств, после достижения совершеннолетия доплата будет только при предъявлении документа об очном обучении на дневном отделении в вузе.

Безработица и убытки от пандемии похоронят Пенсионный фонд. При таком раскладе о повышении пенсий и пособий придется забыть. Как будет решаться судьба ПФР Общественной службе новостей рассказала эксперт КС НКО по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.

Сообщение Россиянам до 31 августа поступит еще одна выплата от ПФР появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".