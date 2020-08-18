На черный день: россияне запаслись деньгами

Даже после снятия ограничений россияне не перестали экономить, из-за чего объем свободных денег у среднестатистической семьи в июле вырос на 13,7% в сравнении с предыдущим месяцем — до 28,3 тыс. рублей. Но в то же время резко выросла и личная инфляция: по оценкам исследовательского холдинга «Ромир» в середине лета цены подскочили на 1,36%, а не на 0,35%, как подсчитал Росстат

После снятия карантинных ограничений наученные опытом пандемии россияне не перестали откладывать свободные деньги, из-за чего их объем в пересчете на среднюю семью достиг максимума за последние несколько лет, пишет РБК со ссылкой на данные «Ромира».

Свободные деньги в подсчетах «Ромира» — это разница между доходами семьи и затратами на необходимые товары и услуги. К последним аналитики компании относят продукты, повседневные непродовольственные товары, оплату ЖКХ, бытовые и медицинские услуги, транспорт, связь и обязательные платежи. По итогам месяца эту свободную сумму семья может потратить на крупные покупки, развлечения или оплату ранее взятых кредитов. Но, по мнению аналитиков «Ромира», большинство семей предпочтут отложить эти деньги до лучших времен.

В июле в сравнении с предыдущим месяцем количество свободных денег на среднюю семью выросло на 13,7% в сравнении с июнем — до 28,3 тыс. рублей.

Эта цифра на 7,2% выше, чем в июле прошлого года: тогда на руках у тех же семей оставалось 26,4 тыс. А один из самых худших показателей за последнее время наблюдался в марте этого года, когда на каждую семью оставалось только 12,7 тыс. рублей. Самые высокие темпы роста в прошлом месяце были у жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек — прибавка составила 17,2%. Но в абсолютных цифрах больше всего смогут отложить жители мегаполисов — по 35,4 тыс. на семью.

Но по итогам года ждать позитивной динамики не стоит, уверены аналитики «Ромира». Если в 2019-м средний за весь год показатель составил 27,5 тыс. рублей, то в этом он окажется заметно ниже: только 22,2 тыс. рублей.

Вместе с ростом объема свободных денег в июле аналитики «Ромира» обратили внимание и на резкий рост личной инфляции, причем он заметно расходится с показателем, который привел Росстат.

Так, по подсчетам аналитиков «Ромира», реальный июльский рост цен составил 1,36% против 0,35%, которые приводит Росстат.

Это не значит, что кто-то ошибается в подсчетах, просто используется различная методика: Росстат оценивает динамику изменения цен на очень широкий спектр товаров и услуг (начиная от различных продуктов питания, заканчивая услугами вроде рытья могил), а «Ромир» оценивает личную инфляцию граждан, основываясь только на тех товарах и услугах, которые они покупают.

«В июле 2020 разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции», — цитирует РБК отчет исследовательского холдинга.

Самый существенный рост составили цены на ЖКХ — сразу 2,28%, подсчитал «Ромир». Цены на товары выросли менее заметно — на 1,24%, а самый низкий показатель — у бензина, подорожавшего на 0,84% за месяц.

В начале августа Росстат впервые за 2020-й год сообщил о дефляции: с 4 по 10 августа индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Это довольно типичное событие для России в августе, поскольку в это время заметно дешевеют овощи. Суммарно продукты из этой категории подешевели на 2,8%, хотя двумя неделями ранее цены на них снизились только на 1,1%. В целом овощи дешевеют уже три недели подряд. Больше остальных за упомянутую неделю подешевел картофель — сразу на 4,6%. Помидоры и огурцы в то же время стали дешевле на 3,9% и 3,3%, а лук убавил в цене 3,8%.

В то же время некоторые продукты подорожали, но не очень явно. Больше всего выросли цены на сахар — на 1%. Причем в Рязанской области цены на сахар подскочили сразу на 4,5%. Бензин по данным ведомства подорожал на символические 0,1%, а тарифы не выросли вовсе.