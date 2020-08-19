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Исследование: каждый второй россиянин должен банку по кредиту 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Каждый второй россиянин должен банку по кредиту
Фото: ТАСС
Каждый второй россиянин имеет банковский кредит, а каждый третий должник вынужден платить по двум займам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"У каждого второго россиянина есть кредиты, при этом около 8% уже закрыли существующие займы и пока не увеличивают долговую нагрузку, показал опрос Райффайзенбанка. 46% респондентов обслуживают один кредит, у каждого третьего есть два займа. У 20% опрошенных в настоящий момент — три и более кредита", — сообщили в банке.

В основном россияне берут кредиты на небольшие суммы. Так, общий объем обязательств у 40% опрошенных не превышает 100 тыс. рублей, еще у 38% эта сумма составляет до 500 тыс. рублей. При этом у большинства респондентов есть потребительский кредит или кредитная карта, а 33% выплачивают ипотеку.
Согласно опросу, самым популярным кредитным продуктом за последние три месяца у россиян был потребительский заем в банке. На втором месте — кредитные карты, а затем кредиты наличными и ипотека. При этом почти 40% опрошенных хотят взять новый кредит в ближайшие полгода и лишь 1% намерен обратиться за рефинансированием существующей задолженности.
Чаще всего россияне берут кредит на покупку машины, строительство или покупку жилья, а также на ремонт. Реже заемные деньги планируется потратить на бытовую технику, образование или медицину. Некоторые респонденты планируют взять кредит на развитие бизнеса, купить дачу или поехать в отпуск, отмечают в Райффайзенбанке.
По мнению руководителя направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрия Сивова, рынок кредитования постепенно "оживает" после пандемии. Так, в июле выдачи потребкредитов в Райффайзенбанке увеличились на 76% по сравнению с месяцем ранее.
В исследовании Райффайзенбанка приняли участие около 2 тыс. россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Самары и других городов.
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Комментарии
Личный счет , Райффайзенбанк Австрия , ИТАР-ТАСС
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