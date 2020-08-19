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ЦБ предупреждает: в РФ стало больше фальшивых денег 

Вероника Полынина и ещё 1 53 минуты назад
В первом полугодии 2020 года в России резко увеличился оборот фальшивых банкнот, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
В январе-июне текущего года ЦБ обнаружил на 6% больше поддельных купюр, чем в среднем на протяжении последних двух лет. Эксперты связывают рост подделок с увеличением спроса на наличные деньги на фоне коронакризиса.
Согласно данным ЦБ, мошенники чаще всего подделывают пятитысячные банкноты — из 19 тысяч выявленных подделок на них приходится 14,7 тысяч, что на 20% больше, чем за аналогичный период в предыдущие годы.
При этом объем фальшивых купюр номиналом 1 и 2 тысячи рублей снизился. Меньше стали подделывать и банкноты валют зарубежных стран. В первом полугодии было выявлено лишь 813 фальшивых купюр в иностранных валютах.
В Центробанке назвали оборот фальшивых денег в РФ стабильно низким и заявили, что колебание в несколько процентов является вполне естественным и зависит от многих факторов, в том числе от сезонности.
Эксперты «Известий» сошлись во мнении, что доля выявленных фальшивок минимальна в сравнении с суммарным оборотом поддельных купюр. Тем не менее, проблема поддельных банкнот не стоит в России остро. Даже если реальный уровень фальшивого оборота в несколько десятков раз выше того, что выявляют госорганы, — это капля в море для российской экономики, считают они.
Ранее «Рамблер» писал, что в России резко выросло количество выпущенных в оборот пятитысячных купюр. По данным ЦБ, в первом полугодии 2020 года количество банкнот номиналом 5 тысяч рублей увеличилось на 320 млн штук — порядка 1,6 трлн рублей.
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Личный счет , Видео , Центральный банк России , газета "Известия"
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