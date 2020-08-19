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В Германии начнут раздавать деньги просто так 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
В стране Европы начнут раздавать по 124 тыс. рублей
Фото: Reuters
В Германии исследователи в качестве эксперимента будут раздавать группе людей ежемесячно по 1433 евро (более 124 тысяч рублей), чтобы выяснить, работает ли схема безусловного базового дохода. Об этом пишет DPA.
В ходе исследования выплату будут получать 120 человек, независимо от того, есть ли у них источники дохода. Контролировать расходы участников эксперимента не будут — специалисты лишь начнут отслеживать изменения в их поведении. Для сравнения исследователи будут также наблюдать за другой группой из 1380 человек, которым деньги выдаваться не будут.
Эксперимент продлится три года, его реализует Немецкий институт экономических исследований совместно с ассоциацией «Мой базовых доход» и исследователями института Макса Планка и Кельнского университета. Проект финансируется за счет частных пожертвований.
По словам авторов исследования, во всем мире уже проводились аналогические эксперименты, однако их результаты либо устарели, либо были ограничены. Одна из основных дискуссий вокруг идеи безусловного базового дохода заключается в том, побуждают ли такие выплаты активнее участвовать в экономике или поощряют лень.
Похожий эксперимент ранее состоялся в Финляндии. Проект, длившийся два года, оказался провальным — исследователи пришли к выводу, что раздача денег не влияет на рост рынка труда. По итогам 2017 года количество участников эксперимента, которые нашли работу, было таким же, как в контрольной группе, которая не получала дотации (18 процентов).
Возможность раздачи денег населению также оценивалась в России. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что на такую меру стоило бы пойти, если бы рубль был мировой резервной валютой. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что это приведет к взрыву инфляции.
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Комментарии 2
Личный счет , Экономика , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина , Минфин , Центральный банк России , ИА DPA
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