Американский доллар в настоящее время в мире является лучшей "валютой-убежищем". Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley, доллар, несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, все еще самый надежный инструмент для сохранения капитала.

По мнению экономистов, низкие ставки в Соединенных Штатах создают для инвесторов определенные выгоды. Это дает доллару преимущества перед японской иеной и швейцарским франком.

Инвесторы могут занимать средства в валюте с низкой доходностью (каким сейчас является американский доллар), при этом вкладывать деньги в высокодоходные активы, получая выгоду в виде процентной разницы.

В то же время, считают эксперты, при появлении неопределенности на рынках инвесторы могут продать такие активы, вернуть взятую в долг валюту, тем самым укрепляя ее.

При такой достаточно радужной для доллара картине, эксперты советуют учитывать, что сложная политическая неопределенность в США может обернуться риском и для национальной валюты страны.