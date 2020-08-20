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Эксперты рассказали, какая валюта является лучшим «убежищем» 

Прайм и ещё 6 1 час назад
Американский доллар в настоящее время в мире является лучшей "валютой-убежищем". Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley, доллар, несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, все еще самый надежный инструмент для сохранения капитала.
По мнению экономистов, низкие ставки в Соединенных Штатах создают для инвесторов определенные выгоды. Это дает доллару преимущества перед японской иеной и швейцарским франком.
Инвесторы могут занимать средства в валюте с низкой доходностью (каким сейчас является американский доллар), при этом вкладывать деньги в высокодоходные активы, получая выгоду в виде процентной разницы.
В то же время, считают эксперты, при появлении неопределенности на рынках инвесторы могут продать такие активы, вернуть взятую в долг валюту, тем самым укрепляя ее.
При такой достаточно радужной для доллара картине, эксперты советуют учитывать, что сложная политическая неопределенность в США может обернуться риском и для национальной валюты страны.
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