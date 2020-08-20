Россияне продолжили сокращать траты на питание

Российские семьи начали тратить на еду такую же часть дохода, как и до пандемии. Расходы на продукты питания в июле оказались равны 20,9 тыс. рублей (33,1% общего дохода). Это соотносится с январским значением. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

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Наблюдается дальнейшая стабилизация Food Index: совокупные расходы постепенно возрастают, а расходы на еду стабилизируются до привычных значений. Этот тренд наблюдается с апреля, когда индекс достиг максимального значения, — говорится в сообщении холдинга.

Доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигла 42%, что на треть превышало показатель прошлого года. Это свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния россиян со сравнительно с мартом 2020 года (36%) до ниже среднего в апреле — мае. Однако в июле покупатели вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, отмечают аналитики.

При этом стало известно, что объём свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве увеличился на 13,7% по сравнению с июнем. За год индекс прибавил 7,2%. Аналитики объясняют увеличение свободной денежной массы тем, что граждане стали активней экономить. Люди хотят нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы.

Согласно утвержденной ООН методике, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре доходов составляет 60% и более, считается крайне бедной; 40%-50% — страной, где удовлетворяются основные потребности (ниже среднего уровня); 30%-40% — сравнительно обеспеченное население; 20%-30% — обеспеченное общество; 20% и меньше — богатое общество.