Россиянам грозит безработица

Количество россиян, которые смогли найти работу, в этом месяце уже в два раза больше, чем в предыдущем. Об этом говорит и рост числа вакансий на рекрутинговых платформах. Однако эксперты предупреждают, что о восстановлении говорить пока рано: временный рост обусловлен рыночной реструктуризацией, и осенью рынок труда ждет сложный период.

В августе количество принятых на работу сотрудников в России превысило количество уволенных на 21%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда . Отмечается, что этот показатель в текущем месяце оказался вдвое выше, чем в июле.

«С начала месяца было принято на работу 903 тыс. человек, а уволено — 745 тыс. человек. В июле также количество принятых на работу превышало количество уволенных сотрудников — но тогда разница между количеством принятых и уволенных граждан составляла менее 10%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Опираясь на показатели спроса и предложения еще не полного августа, можно с уверенностью сказать, что на рынке труда в конце лета не только сохраняется восстановительный тренд, но и реализуется сценарий закрытия отложенного спроса на трудовые ресурсы, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе hh.ru.

Так, количество открытых вакансий на сервисе в августе выросло на 11% к июлю, а по отношению к марту — на 19%. При этом, спрос на рынке труда в конце лета почти полностью восстановился до своих прошлогодних показателей (-2% июль 2020-го к июлю 2019-го, -1% август 2020-го к августу 2019-го).

В Минтруде пока подчеркивают, что численность безработных в стране все еще растет, но этот показатель формируется уже не за счет потерявших работу граждан, а за счет вновь вышедших на рынок специалистов. Однако количество вакансий также демонстрирует тенденцию к росту.

«Число вакансий постепенно растет, но пока его недостаточно для того, чтобы трудоустроить тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий, и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения», — передает «Интерфакс» слова заместителя министра труда и соцзащиты Елены Мухтияровой, которую цитируют в пресс-службе.

Регистрируемая безработица в России действительно продолжает расти. По данным Росстата, в июле уровень безработицы вырос на 0,1 процентный пункт, достигнув 6,3% от общей численности экономически активного населения. Это максимальный результат за последние 8 лет.

Количество россиян, которые официально числятся в службах занятости, выросло на 18,8% — более чем на полмиллиона человек — по сравнению с июнем, составив 3,3 млн «Нужно помнить, что данные Росстата — это официальные данные, и они, как правило, оказываются слишком положительными. Гораздо более реальная цифра — это 8-10% безработных из числа экономически активного населения, просто далеко не все регистрируются как безработные. Не нужно забывать, что по стране закрылось порядка 15% всех работавших предприятий, и подавляющее большинство из них — это малый бизнес», — отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По его мнению, показатели за август, показывающие, что принятых работников стало больше, чем уволенных — это свидетельство того, что население стало опускаться на ступень ниже как по доходам, так и по карьерной лестнице. Эксперт объясняет это тем, что работодатели осознают, насколько дешевле в текущей конъюнктуре можно нанять квалифицированного специалиста, чем год назад. К тому же, бюджет на зарплаты тоже серьезно пострадал, так как в льготных кредитах отказывали 80% компаний, несмотря на отчетность ведущих банков страны, которая, как и Росстат, показывала более позитивную картину, добавляет Кричевский.

По мнению директора по маркетингу Kelly Services Жанны Волковой, о восстановлении рынка труда говорить безусловно рано:

«Скорее, это отложенный спрос на сотрудников, вызванный перерывом найма в пандемию. Думаю, осенью мы будем наблюдать вторую волну сокращений — многие компании по итогам года начнут подсчитывать убытки и оптимизировать свои структуры. Мы уже сейчас наблюдаем большое количество увольнений в финансово-банковском секторе, начались сокращения в государственных структурах и это только начало», — объясняет представитель Kelly Services.

Она также отмечает, что еще один важный тренд этого года — это рост гибкой занятости. В условиях неопределенности компании предпочитают нанимать новых сотрудников не в постоянный штат, а на проект, растет спрос на аутсорсинговые решения. По словам Волковой, работодатели боятся отягощать свой штат, боятся второй волны, потому что сокращения персонала стоят дорого. Поэтому предпочитают привлекать временных и проектных сотрудников, а то и вовсе отдавать решения на аутсорсинг.

Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн говорит о том, что давать прогнозы по российскому рынку труда сейчас довольно сложно. И сложность эта заключается в том, что помимо привычной для экономических кризисов, циклической безработицы, мы, вероятно, наблюдаем и серьезный рост структурной безработицы, которая для большинства экономических спадов достаточно редка, отмечает эксперт.

«Во время такого кризиса меняется и структура занятости, появляются новые профессии, а часть старых уходит. Если мы угодили именно в него, а судя по всему, так и есть, то тогда в ближайшие полгода нас ждет еще одна волна экономического спада, которая обязательно принесет с собой дополнительное увеличение уровня безработицы», — объясняет Гринштейн.

Осень в плане трудоустройства и безработицы будет очень напряженной, поскольку люди начнут возвращаться с самоизоляции, в которой они могли провести и все лето, соглашается Алексей Кричевский.

При этом он напоминает, что ряд отраслей все еще не может начать полноценную работу, соответственно, потребность в сотрудниках там очень ограничена.

«Гипотетическая вторая волна безработицы будет зависеть от двух факторов — скорости восстановления экономики и ситуации с пандемией. Если страна вновь уйдет в самоизоляцию, то малый бизнес рухнет окончательно, и тогда может начаться кризис невиданных масштабов», — говорит эксперт. По его прогнозам, даже официальный показатель безработицы не упадет ниже 6% еще как минимум полгода.