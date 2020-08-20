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Титов намерен обратиться в кабмин с просьбой повторить выплаты населению 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Кабмин попросят повторить выплаты населению
Фото: ТАСС
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ближайшее время намерен обратиться в правительство РФ с просьбой повторить социальные выплаты, в частности, выплаты на детей, в конце августа или в начале сентября, так как данная форма поддержки населения также стимулирует спрос на потребительском рынке и дает толчок отечественной экономике.

"Сегодня очень важен спрос, нужны платежеспособные покупатели. И даже когда помогали семьям с детьми (выплатами по 10 тыс. рублей в июле), точнее еще только объявили о помощи, но все ТРЦ и магазины уже были открыты — спрос на внутреннем рынке скакнул и держался в течение нескольких дней после этого. А сейчас спрос снижается. Чтобы поддержать экономику, дать ей толчок и стимул к развитию нужно еще раз поддержать потребителя, спрос в конце августа — начале сентября", — сообщил ТАСС в четверг бизнес-омбудсмен.

Титов добавил, что обратится с просьбой рассмотреть данную меру поддержки в правительство РФ в ближайшее время.
Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату детских пособий в размере 10 тыс. рублей, их выплатили в начале июля.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Борис Титов , Владимир Путин , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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