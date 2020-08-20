Кабмин попросят повторить выплаты населению

"Сегодня очень важен спрос, нужны платежеспособные покупатели. И даже когда помогали семьям с детьми (выплатами по 10 тыс. рублей в июле), точнее еще только объявили о помощи, но все ТРЦ и магазины уже были открыты — спрос на внутреннем рынке скакнул и держался в течение нескольких дней после этого. А сейчас спрос снижается. Чтобы поддержать экономику, дать ей толчок и стимул к развитию нужно еще раз поддержать потребителя, спрос в конце августа — начале сентября", — сообщил ТАСС в четверг бизнес-омбудсмен.