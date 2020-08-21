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Самые высокие зарплаты в РФ оказались у добытчиков нефти и газа 

News.ru 1 час назад
Названы обладателей самых высоких зарплат
Фото: РИА Новости
Росстат выяснил в каких отраслях самые высокие в России зарплаты. Первое место в рейтинге заняла сфера добычи нефти и природного газа.
Согласно результатам исследования, средний доход работников в этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц. На втором месте — производство сигарет и табачных изделий. У сотрудников предприятий этой сферы средние месячные зарплаты составляют 115,6 тыс. рублей.
Третью строчку занимают лётчики и космонавты, зарабатывающие в среднем по 101,1 тыс. рублей в месяц. В остальных сферах средние зарплаты не превышают 100 тыс. рублей. В частности, речь идёт о финансистах, страховщиках, добытчиков полезных ископаемых, и работников, занятых в сфере трубопроводного транспорта. Наименьший заработок оказался у людей, занимающихся пошивом одежды, который составляет в среднем 22,3 тыс. рублей в месяц, передаёт РЕН ТВ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики сервиса Superjob назвали вопросы, которые любят чаще всего задавать работодатели на собеседовании. Согласно исследованию сервиса, наиболее популярными вопросами на собеседовании стали об опыте работы (14% респондентов), причине увольнения с предыдущего места работы и личные достижения (6%), о достоинствах и недостатках (5%), целях и мечтах (4%).
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Комментарии 1
Личный счет , Росстат , РЕН ТВ
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