Названы обладателей самых высоких зарплат

Росстат выяснил в каких отраслях самые высокие в России зарплаты. Первое место в рейтинге заняла сфера добычи нефти и природного газа.

Согласно результатам исследования, средний доход работников в этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц. На втором месте — производство сигарет и табачных изделий. У сотрудников предприятий этой сферы средние месячные зарплаты составляют 115,6 тыс. рублей.

Третью строчку занимают лётчики и космонавты, зарабатывающие в среднем по 101,1 тыс. рублей в месяц. В остальных сферах средние зарплаты не превышают 100 тыс. рублей. В частности, речь идёт о финансистах, страховщиках, добытчиков полезных ископаемых, и работников, занятых в сфере трубопроводного транспорта. Наименьший заработок оказался у людей, занимающихся пошивом одежды, который составляет в среднем 22,3 тыс. рублей в месяц, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики сервиса Superjob назвали вопросы, которые любят чаще всего задавать работодатели на собеседовании. Согласно исследованию сервиса, наиболее популярными вопросами на собеседовании стали об опыте работы (14% респондентов), причине увольнения с предыдущего места работы и личные достижения (6%), о достоинствах и недостатках (5%), целях и мечтах (4%).