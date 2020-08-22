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Оценена перспектива выдачи зарплат россиянам в долларах 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Перевод зарплат в доллары оценили в России
Фото: ТАСС
Перевод зарплаты россиян в доллары невозможен. Национальной валютой в стране служит рубль, поэтому привязывать к другой валюте можно только экспортные платежи. Таким образом в эфире НСН перспективу выдачи зарплат россиянам в долларах оценил экономист Денис Ракша.
Он подчеркнул, что идея о переводе зарплат в доллары даже не будет обсуждаться, а проведенный ранее опрос на соответствующую тему назвал бессмысленным.

«Граждане могут хотеть чего угодно. Последний раз такое было в середине 90-х», — возмутился он.

Накануне были опубликованы результаты опроса портала Superjob, согласно которым более трети россиян хотели бы получать выплаты в валюте. Хотят продолжать получать зарплату в рублях 39 процентов опрошенных.
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