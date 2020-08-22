В Германии начали платить деньги без работы

Тысяча фунтов в месяц, то есть примерно 100 тысяч рублей — столько будут ежемесячно получать 120 немцев, не ударив пальцем о палец. Счастливчиков случайным образом выбрали среди почти 100 тысяч жертвователей организации под названием Mein Grundeinkommen, то есть «Мой базовый доход».

На протяжении трех лет карьерные успехи и социальное положение участников эксперимента будут оценивать и сравнивать их с показателями 1,5 тысячи людей из контрольной группы, которым не достанется ничего. О сути проекта основатель Mein Grundeinkommen Майкл Бомайер рассказал Bloomberg.

«Конечно, мы не государство и не можем обеспечить безусловный базовый доход для всех граждан. Но мы хотим попробовать, пока власти простаивают. Лучше получить хоть какие-то данные о том, что ждет нас в будущем. Работает это как лотерея — 120 тысяч членов нашей организации ежемесячно делают небольшие пожертвования, а случайно выбранные победители будут получать базовый доход. Пандемия сделала вопрос еще более актуальным. Стало ясно, что заработная плата, которой многие внезапно лишились, не может быть единственным источником дохода в обществе. То, что мы предлагаем, это не истинный базовый доход. Для этого перераспределить богатство между людьми должно будет государство».

Сторонники концепции базового дохода считают проведение исследований в этом направлении необходимыми — при все большей автоматизации производства ценность труда продолжит снижаться, что может привести к массовой безработице. Противники считают, что отсутствие необходимости работать превратит людей в «трутней».

Вот что говорит основательница сети кофеен FL/P Анна Цфасман

Анна Цфасман основательница сети кофеен FL/P: «Я всегда за то, чтобы у человека было дело. Это не обязательно должна быть работа, но люди не отличаются большой дисциплиной, если им давать деньги, мне кажется, очень мало кто будет что-то делать, например, пойдет волонтером в хоспис или в детский дом или будет еще где-то трудиться. В основном все будут жить в свое удовольствие, тем самым прожигать жизнь и превращаться в трутня. Мне кажется, это губительно для человека и для его души тоже. Но и в целом, мне кажется, в России это было бы не очень хорошей идеей».

Глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения «Slow Food Улитка» Виктор Майклсон считает такую схему неизбежной.

Виктор Майклсон глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения «Slow Food Улитка»: «Потому что с наступлением искусственного интеллекта и всеобщей и полной компьютеризации, огромное количество рабочих мест будет занято электроникой, компьютерами, огромное количество людей потеряют работу. Тогда придумали, а давайте вот этим людям мы просто дадим какую-то такую зарплату, которая будет не очень маленькая, не очень большая, вполне ничего, и чтобы они, так сказать, спокойно жили и не портили нам нервы требованием работы, не ломали машину и так далее».

Комментирует председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.

Дмитрий Амелин председатель совета директоров группы компаний «Обухов»: «Когда что-то вам падает на голову и вы не понимаете почему, и пускай даже это что-то очень хорошее, очень приятное, очень сладкое, вкусное, дорогое, вы через какое-то время начинаете себя все равно изнутри съедать на тему: что это оно вдруг взялось? А что за это будет? И вообще как это получилось и почему вообще все так? А вот когда мы что-то делаем, стараемся, ошибаемся, падаем, встаем снова, но в итоге добиваемся, вот тут получается истинный кайф. Деньги без работы — жизнь на ветер, и никакого удовольствия».

Исследования в сфере безусловного базового дохода проводились в целом ряде стран мира, в частности в Финляндии. Масштабный проект не дал однозначных результатов — безусловный доход помог безработным участникам чувствовать себя лучше, но не оказал существенного влияния на уровень занятости по группе. Микроэксперименты на тему проводились и в России, но их масштабы не позволили сделать определенных выводов.