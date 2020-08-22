В Германии начали платить деньги без работы

«Конечно, мы не государство и не можем обеспечить безусловный базовый доход для всех граждан. Но мы хотим попробовать, пока власти простаивают. Лучше получить хоть какие-то данные о том, что ждет нас в будущем. Работает это как лотерея — 120 тысяч членов нашей организации ежемесячно делают небольшие пожертвования, а случайно выбранные победители будут получать базовый доход. Пандемия сделала вопрос еще более актуальным. Стало ясно, что заработная плата, которой многие внезапно лишились, не может быть единственным источником дохода в обществе. То, что мы предлагаем, это не истинный базовый доход. Для этого перераспределить богатство между людьми должно будет государство».
Анна Цфасман основательница сети кофеен FL/P: «Я всегда за то, чтобы у человека было дело. Это не обязательно должна быть работа, но люди не отличаются большой дисциплиной, если им давать деньги, мне кажется, очень мало кто будет что-то делать, например, пойдет волонтером в хоспис или в детский дом или будет еще где-то трудиться. В основном все будут жить в свое удовольствие, тем самым прожигать жизнь и превращаться в трутня. Мне кажется, это губительно для человека и для его души тоже. Но и в целом, мне кажется, в России это было бы не очень хорошей идеей».
Виктор Майклсон глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения «Slow Food Улитка»: «Потому что с наступлением искусственного интеллекта и всеобщей и полной компьютеризации, огромное количество рабочих мест будет занято электроникой, компьютерами, огромное количество людей потеряют работу. Тогда придумали, а давайте вот этим людям мы просто дадим какую-то такую зарплату, которая будет не очень маленькая, не очень большая, вполне ничего, и чтобы они, так сказать, спокойно жили и не портили нам нервы требованием работы, не ломали машину и так далее».
Дмитрий Амелин председатель совета директоров группы компаний «Обухов»: «Когда что-то вам падает на голову и вы не понимаете почему, и пускай даже это что-то очень хорошее, очень приятное, очень сладкое, вкусное, дорогое, вы через какое-то время начинаете себя все равно изнутри съедать на тему: что это оно вдруг взялось? А что за это будет? И вообще как это получилось и почему вообще все так? А вот когда мы что-то делаем, стараемся, ошибаемся, падаем, встаем снова, но в итоге добиваемся, вот тут получается истинный кайф. Деньги без работы — жизнь на ветер, и никакого удовольствия».