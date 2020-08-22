Россиян предупредили о «черном» финале августа

Конец августа принесёт россиянам банкротства и разорение бизнеса. Так считает известный российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин. Об этом он заявил на YouTube-канале «Аврора».
Экономист полагает, что к концу августа закончится отсрочка по кредитам, введенная весной из-за пандемии. Поэтому россияне массово начнут подавать заявления на банкротство.
По мнению Делягина, наступают сложные времена и для бизнеса. Осенью контролирующие и надзорные органы начнут собирать налоги и штрафы, которые прощали в пандемию.
Россиянам придётся усердно работать, чтобы восстановить прежний достаток. Их ждёт суровая осень и зима. Если начнётся новая волна пандемии, то ситуация усугубится.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Делягин заявил, что «кормовая база» для надёжного существования государственной машины в России снижается. Поэтому чиновники будут искать новые способы пополнить бюджет.