Какие изменения ждут россиян с 1 сентября

Россиян с 1 сентября 2020 года ждет целый ряд изменений в нескольких сферах. Они затронут школьников, пенсионеров, автомобилистов, должников и банкротов.

Питание для школьников

С 1 сентября ступает в силу новая культура питания в общеобразовательных учреждениях — ученики младших классов смогут питаться бесплатно, вне зависимости от уровня дохода семьи. Решение принято на федеральном уровне и затронет все регионы России. Школы обяжут заранее публиковать меню завтраков и обедов. Если ребенок по состоянию здоровья придерживается диеты, то для него обязаны будут подготовить индивидуальное питание. Родители школьников получат право контролировать питание детей и посещать пищевой блок.

Жизнь должников

С 1 сентября должники, которые не имеют средств для погашения долгов, могут объявить себя банкротами без необходимости обращаться в суд. Правило будет действовать только для тех россиян, долг которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, становиться банкротом можно будет бесплатно.

Новые законы для нефти

В России с 1 сентября будет увеличена экспортная пошлина на «черное золото». Она составит 47,5 долларов за 1 тонну нефти. Также сохранится льготная нулевая пошлина для ряда месторождений нефти. В списке Восточная Сибирь, каспийские залежи и другие.

Изменения с ОСАГО

С 1 сентября автомобилисты смогут оформить обязательную автостраховку ОСАГО по новым правилам. Теперь страна страховки будет рассчитываться индивидуально. На стоимость будет влиять: количество детей, возраст машины, число ДТП, в которые попадал водитель. До 1 сентября автомобилисты из-за пандемии коронавируса могли оформлять страховку без техосмотра, с 1 сентября у них такой возможности не будет.

Соцвыплаты для учителей

С началом нового учебного года в России появится новый вид социальных выплат. Они будут касаться классных руководителей в школах. Для них предусмотрена надбавка за классное руководство в 5 тыс. рублей ежемесячно.

Пенсионеры перейдут на карты «Мир»

В сентябре пенсионеры должны будут перейти на банковскую карту «Мир», ведь все социальные выплаты будут перечисляться только на эту карту.