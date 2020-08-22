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Будет ли третья волна детских выплат? Отвечают экономисты 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Раскрыто будущее «детских выплат»
Фото: РИА Новости
Выплатить к началу учебного года по 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет призывают не только родители, создавшие одноименную петицию, но и сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Насколько такая мера поддержки возможна, ответили эксперты.
По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, третья волна выплат возможна, «если президентом будет принято оперативное решение», как это было в предыдущие разы. В беседе с «Московским комсомольцем» сенатор подчеркнул, что сильно надеяться на новые выплаты не стоит, поскольку «затраты слишком велики».
Представитель Института современного развития Никита Масленников полагает, что такая мера поддержки была бы уместна, поскольку «ситуация с реальными доходами в стране оставляет желать лучшего». В то же время доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что правительство не пойдет на новые выплаты.
Доктор экономических наук, депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева считает, что третья волна выплат должна быть дифференцированной. Деньги должны получить те, кто попал в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса: лишился работы, попал под сокращение, отправлен в неоплачиваемый отпуск. Депутат уверена, что подобные критерии можно разработать достаточно оперативно.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россияне попросили увеличить детские выплаты с 10 до 15 тысяч рублей. Они отмечали, что сумма должна стать больше, чтобы они могли собрать детей к школе.
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Комментарии 3
Личный счет , Валерий Рязанский , Игорь Николаев , Оксана Дмитриева , Никита Масленников , Олег Шеин , Борис Титов , ФедералПресс , Московский комсомолец
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