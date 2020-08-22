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Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей 

ТК «Звезда» и ещё 5 5 часов назад
Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей
Фото: ТК «Звезда»
По решению президента России, семьи с детьми до 16 лет получили стимулирующие выплаты в связи с пандемией коронавируса в июне и июле текущего года.
Доктор экономических наук Игорь Николаев заявил, что стимулирующие выплаты в десять тысяч рублей детям до 16 лет в августе маловероятны.
По его предположениям, связано это с тем, что «неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра» и государство будет придерживаться определенной экономии. Также Николаев добавил, что нового «закрытия» экономики из-за пандемии не планируется. В то же время, первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что для организации новых выплат необходимо политическое решение на самом высоком уровне, так как оно обойдется стране в сотни миллиардов рублей.
«Если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится», — сказал он в комментарии сайту «Московский комсомолец».
Помимо этого, сенатор добавил, что региональные власти могут помогать нуждающимся перед новым учебным годом.
В свою очередь, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева считает, что очередная волна выплат должна быть дифференцированной и направлена только на те семьи, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию».
По решению президента России, семьи с детьми до 16 лет получили стимулирующие выплаты в связи с пандемией коронавируса в размере 10 тысяч рублей в июне и июле текущего года.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Валерий Рязанский , Игорь Николаев , Оксана Дмитриева , Совет Федерации
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