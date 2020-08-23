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Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет 

Майк Габриелян и ещё 1 1 час назад
Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет
Фото: РИА Новости
Финансовые эксперты посоветовали россиянам не трогать рублёвые "кубышки", и ждать 60-70 рублей за доллар в 2021 году.
Аналитики считают, что в долгосрочной перспективе возможно укрепление рубля, сообщает Прайм.
Для ослабления курса доллара есть все основания, и на это нацелена администрация Дональда Трампа. Фундаментально справедливым в ближайшие месяцы является курс около 60 рублей за доллар. К этому он будет стремиться, но необходимо учитывать дополнительные негативные факторы. Поэтому в первом квартале 2021 года доллар будет стоить примерно 70 и менее рублей.
Нынешний курс с диапазоном 73-75 рублей сейчас многих устраивает: компании-экспортеры, государство, инвесторов, трейдеров. Крупнейшим российским предприятиям-экспортерам выгоден слабый рубль, сговорит аналитик QBF Ксения Лапшина. Поэтому в краткосрочной перспективе ситуация не изменится.
При этом возможен дальнейший рост евро. Он может пробить психологическую отметку в 90 рублей. Однако не стоит преуменьшать проблемы Италии и затянувшегося Brexit'а. Это может ослабить европейскую валюту.
Эксперты не советуют сейчас менять их на валюту рублевые сбережения.

«Евро находится на пике, а доллар его прошел, покупать валюту для дальнейшем перепродажи надо было раньше. Вдобавок, текущие факторы, оказывающие давление на курс, достаточно расплывчаты, необходимо дождаться некой стабилизации», — считает преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

По мнению Лапшиной, долгосрочные сбережения, которые не планируется тратить в течение трех-пяти лет, держать в валюте безопаснее и эффективнее. Лучше приобрести валютные инструменты, например, еврооблигации. Если сбережения краткосрочные, их проще хранить в рублях, поскольку конвертация может оказаться невыгодной.
Аналитики говорят, что сейчас ставки по вкладам близки к 4% годовых и к концу года могут стать еще ниже на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. В этом случае процент по вкладу едва покроет инфляцию. В качестве альтернативы можно рассмотреть фондовый рынок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что главный аналитик ТелеТрейд, описал события ближайшей недели и дал два сценария движения рубля в сентябре.
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Личный счет , Дональд Трамп , Центральный банк России
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