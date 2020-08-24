В России снизили ставку по образовательным кредитам

"По поручению президента правительство внесло изменения в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых", — сказал он.
"Срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода. Отмечу, что ставка в 3% может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу — для этого им надо подать соответствующее заявление в банк", — подытожил глава правительства.