Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.27
$
74.47
87.91
88.06
Прогноз
24.08 – 31.08
$
74.18
83.80
Индексы и котировки Brent
45.23
–0.37 Золото
1945.63
–0.19 РТС
1262.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1847
+0.0109
10.08
1.1738
20.08
12.08
29.07

Ставка по образовательным кредитам в России составит 3% 

Прайм и ещё 8 4 часа назад
В России снизили ставку по образовательным кредитам
Фото: ТАСС
Правительство утвердило фиксированную ставку по образовательным кредитам на уровне 3% годовых, заявил в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство внесло изменения в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых", — сказал он.

Премьер-министр также отметил, что льготный период кредитования увеличен с 3 до 9 месяцев после окончания учебы, так выпускники смогут найти работу, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки.

"Срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода. Отмечу, что ставка в 3% может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу — для этого им надо подать соответствующее заявление в банк", — подытожил глава правительства.

Видео дня. Россия может стать европейским лидером по экспорту зерна
Прайм: последние новости
Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях​ Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях​ Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП Банки хотят сократить кешбэк из-за ограничений эквайринга Банки хотят сократить кешбэк из-за ограничений эквайринга
Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян
«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Россиян ждет новая выплата до конца августа
Россиян ждет новая выплата до конца августа
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян
«Позор»: прибавка к пенсии шокировала россиян