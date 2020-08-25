"В системе индивидуального учета Пенсионного фонда России за каждым гражданином закреплен "Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица", где хранится, в частности, информация о стаже. Оказалось, что иногда за одним человеком может быть закреплено несколько таких счетов с одним и тем же присвоенным номером СНИЛС", — говорится в сообщении.