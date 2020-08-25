Россиянам хотят предложить «газовую ипотеку»

«Газовую ипотеку» — недорогие кредиты на газификацию частных домохозяйств и многоквартирных домов — необходимо запустить в России. Такое мнение высказал глава Костромской области Сергей Ситников , сообщает РБК.

Как отметил чиновник, в настоящее время банки предлагают кредиты на газификацию, но их стоимость очень высока. Между тем даже в газифицированных населенных пунктах количество домов без газа остается на уровне 40-50 процентов, так как там живут малообеспеченные граждане. По задумке Ситникова, запуск «газовой ипотеки» позволит домохозяйствам и многоквартирным домам получать кредиты под низкий процент.

Эксперты полагают, что государственная программа поддержки поможет частично решить проблему газификации. Но, по их мнению, банки будут неохотно выдавать такие кредиты пенсионерам и малообеспеченным — традиционно этим категориям граждан сложно получить какой-либо заем. Кроме того, считают эксперты, запуск «газовой ипотеки» может спровоцировать рост цен на услуги подключения у газовых компаний.