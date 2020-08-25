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Россиянам задумали предложить «газовую ипотеку» 

Lenta.ru и ещё 1 41 минуту назад
Россиянам хотят предложить «газовую ипотеку»
Фото: ТАСС
«Газовую ипотеку» — недорогие кредиты на газификацию частных домохозяйств и многоквартирных домов — необходимо запустить в России. Такое мнение высказал глава Костромской области Сергей Ситников, сообщает РБК.
Как отметил чиновник, в настоящее время банки предлагают кредиты на газификацию, но их стоимость очень высока. Между тем даже в газифицированных населенных пунктах количество домов без газа остается на уровне 40-50 процентов, так как там живут малообеспеченные граждане. По задумке Ситникова, запуск «газовой ипотеки» позволит домохозяйствам и многоквартирным домам получать кредиты под низкий процент.
Эксперты полагают, что государственная программа поддержки поможет частично решить проблему газификации. Но, по их мнению, банки будут неохотно выдавать такие кредиты пенсионерам и малообеспеченным — традиционно этим категориям граждан сложно получить какой-либо заем. Кроме того, считают эксперты, запуск «газовой ипотеки» может спровоцировать рост цен на услуги подключения у газовых компаний.
Ранее в «Единой России» заявили, что доведение газа до домов должно быть бесплатным для граждан — они обязаны платить только за газовые котлы или плиты. Все работы должен проводить за свой счет «Газпром», подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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Комментарии 5
Личный счет , Андрей Турчак , Сергей Ситников , Газпром , Единая Россия
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