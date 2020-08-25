ПФР выплатил «мертвым душам» сотни миллионов рублей

Финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что россияне недополучили пенсий примерно на три миллиарда рублей в 2017-2019 годах. Об этом сообщает «Ура.ру».
Как писал «Рамблер», ранее Счетная палата выяснила, что некоторые россияне могли лишиться части пенсий. По данным аудиторов, связано это с открытием нескольких пенсионных счетов на одного человека, которые в итоге не объединялись. Еще одна проблема — присвоение одного и того же СНИЛС сразу нескольким людям.
Калугин подчеркнул, что эти ошибки были немассовыми и неумышленными. Они происходили не по вине сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) , а по техническим причинам.
«Может быть, это миллиард рублей, может, два или три. Но раз ошибки выявлены, будет проводиться тотальный аудит», — подчеркнул эксперт.
Он уверен, что в итоге деньги до людей дойдут.