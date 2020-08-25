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Выявлены выплаты ПФР пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 2 часа назад
ПФР выплатил «мертвым душам» сотни миллионов рублей
Фото: ТАСС
Территориальные органы Пенсионного фонда выплачивали «мертвым душам» пенсии на сотни миллионов рублей, сообщила Счетная палата России.
По итогам проверки персонифицированного учета в ПФР в 2017–2019 годах СП сообщила, что «на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 млн рублей».
Отмечается, что взыскать переплаты можно только через суд, если родственники умерших не вернут деньги добровольно, передает РИА «Новости».
До октября 2018 года в ПФР о смерти человека сообщал ЗАГС, с октября 2018 года информация предоставляется в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
Была проведена выборочная проверка сведений о смерти 40 человек. Информация о 13 из них поступила в ПФР значительно позже даты смерти.
К весне 2020 года в территориальных органах ПФР была информация о смерти более чем 11,7 тыс. умерших, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах. При этом на 1 января их было только 5,6 тысяч.
Информационные базы данных ЗАГС, ФНС и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и регистрации граждан, а значит, нуждаются в выверке по единому идентификатору и актуализации сведений, заявили в СП.
Также установлено, что доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях в 2017–2019 годах. После аудита пенсионерам было доплачено 2,2 млн рублей, передает ТАСС.
Кроме того, сведения о стаже не отображены на счетах почти 40 тыс. россиян за 2017–2018 годы. По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, если эти граждане обратятся за назначением пенсии, их пенсионные права на дату назначения будут учтены не в полном объеме.
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Личный счет , Компании , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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