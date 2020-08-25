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Средний чек набора ученика вырос на четверть 

Финмаркет и ещё 4 21 минуту назад
В России вырос средний чек набора ученика
Фото: РИА Новости
Минимальный базовый набор ученика, который включает школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Его стоимость составила 4,8 тыс. рублей, подсчитал для "Известий" оператор фискальных данных "Платформа ОФД". Специалисты изучали 40 млн кассовых чеков в сутки, которые поступали с более 900 тыс. онлайн-касс по всей стране с 1 по 19 августа. При этом стоимость школьной формы выросла на 32% и составила в среднем 2 тыс. рублей. Перед началом учебного года количество ее покупок подскочило на 27%.
Рюкзаки в целом подорожали не так значительно: всего на 4%, в среднем до 2 тыс. рублей, а количество их покупок сократилось на 2%. При этом комплект необходимых канцелярских принадлежностей (карандаши, ручки, альбомы и др.) увеличился в цене почти на треть и в среднем стоил 725 рублей. Его реализация выросла на 30%. Также подорожали такие товары, как дневник и пенал — на 14% каждый, до 125 и 420 рублей соответственно.

"Родители старались выбирать для детей товары лучшего качества, которые, как правило, выше по стоимости, — сказали "Известиям" в компании. — Это отразилось на величине среднего чека набора для школьников".

В "Платформе ОФД" отметили, что этим летом на общий рост продаж товаров для детей повлиял демографический фактор: на 2020 год пришелся пик численности школьников за последние 10 лет. Помогли подготовиться к учебе и дополнительные государственные выплаты семьям с детьми. Отложенный из-за пандемии спрос только подогрел ситуацию: покупатели смогли реализовать свои потребности как раз уже к моменту распродаж.
В пресс-службе Wildberries.ru "Известиям" рассказали, что стоимость набора школьника в июле-августе составила 2,5 тыс. рублей. В эту сумму входит комплект школьной формы и обуви, рюкзак, а также канцелярские товары. В компании уточнили, что одежда для учеников за год подешевела на 14%, набор из канцтоваров и рюкзака (для учащихся средних и старших классов) подорожал на 15%.
Рост цен на школьные товары в этом году не превышает в среднем 10%, отметили в пресс-службе "Ленты". Основная причина — изменение курса доллара, уточнил представитель ритейлера.
Но кроме школьных товаров родителям придется купить детям к новому учебному году и цветы, а они, судя по всему, тоже вырастут в цене.
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Личный счет , газета "Известия"
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