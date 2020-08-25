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Почти половина россиян решила не брать отпуск в этом году — исследование 

Прайм 47 минут назад
Россияне отказываются от отпуска
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян (46%) решила в этом году не уходить в отпуск, в то время как больше трети до конца года все-таки планируют отдохнуть, показало исследование платежной системы "Мир", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики в конце июля — начале августа опросили 1200 человек.

"37% респондентов ответили, что планируют брать отпуск в этом году, 46% решили в этом году не отдыхать, а еще 17% процентов пока не определились с планами", — говорится в исследовании.

Из числа тех, кто в отпуск все-таки собирается, 17% уже успели отдохнуть в июле, 45% собираются отдыхать в августе, а еще 25% — в сентябре. С октября по декабрь планирует брать отпуск в общей сложности 26% опрошенных.

"Мы видим, что в этом году сокращается средняя продолжительность летнего отпуска. Большинство респондентов отмечает, что будет отдыхать две недели, в то время как в прошлом году июльские и августовские отпуска россияне планировали больше, чем на 14 дней", — сообщила руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.

В исследовании отмечается, что коронавирус и связанные с ним ограничения сильно отразились на летних планах россиян: в прошлом году в июле планировало отдыхать больше 50% из тех, кто собирался в отпуск; на 8 процентных пунктов увеличилось число тех, кто планирует отправиться в соседний регион, и на 3 процентных пункта снизилось количество тех, кто планирует отдыхать на море. Самым популярным местом для отдыха у россиян продолжает оставаться дача — там в этом году планирует проводить отпуск 28% респондентов (в 2019 году этот показатель составил 22%).
Россияне, которые в этом году планируют провести отпуск в период с конца августа и до декабря, могут получить кешбэк от 5 до 15 тысяч рублей в рамках программы Ростуризма, направленной на поддержку внутрироссийского туризма. Выбрать готовый тур или забронировать проживание в отеле можно у партнеров проекта до 28 августа включительно. Оплатить выбранное путешествие необходимо картой "Мир".
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Комментарии
Личный счет , Ирина Лобанова , Ростуризм , РИА Новости
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