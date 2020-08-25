Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.40
$
74.65
87.85
88.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.34
87.80
Индексы и котировки Brent
45.73
+0.11 Золото
1932.65
+0.08 РТС
1262.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.08
1.1810
+0.0072
10.08
1.1738
21.08
13.08
30.07

В российских банках закончилась валюта 

Deita.ru 1 час назад
В российских банках закончилась валюта
Фото: ТАСС
По состоянию на 1 августа показатель валютной ликвидности в российских банках стал отрицательным, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Райффайзенбанка. По словам аналитика банка Дениса Порывая, объём валютного дефицита составил 0,3 миллиарда долларов.
Только за июль отток валютной ликвидности из банков составил 3,1 миллиарда долларов. Как отмечает специалист, российские банки взяли курс на привлечение средств в рублях. Для этого они начали продавать валюту на внутреннем рынке, одновременно заключая контракты на обратную покупку валюты с отсрочкой.
В свою очередь вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова считает, что российские банки избавляются от валюты из-за того, что она не приносит дохода.
При этом, как говорят эксперты, дальнейшее усугубление ситуации с валютой в банках России может начать оказывать влияние на рынок: если кредитные организации начнут продавать еврооблигации с целью пополнения своих запасов в валюте, это может оказать давление на котировки российских бумаг и привести к росту стоимости валюты.
Ранее сообщалось о том, что курсы доллара и евро превзошли свои максимумы, достигнутые ими в марте и мае текущего года.
Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
Deita.ru: последние новости
Банкротства и разорение: Делягин рассказал, чем закончится этот август Банкротства и разорение: Делягин рассказал, чем закончится этот август На россиянах протестируют ещё одну вакцину от COVID-19 На россиянах протестируют ещё одну вакцину от COVID-19 Россиян предупредили о росте цен из-за новых правил перевозок Россиян предупредили о росте цен из-за новых правил перевозок
Комментарии
Личный счет , Компании , Экономика , Ольга Ульянова , Райффайзенбанк Австрия , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Delta Air Lines уволит около двух тысяч пилотов
Delta Air Lines уволит около двух тысяч пилотов
Названы богатейшие семьи России
Названы богатейшие семьи России
Россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты
Россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение