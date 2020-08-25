В российских банках закончилась валюта 

По состоянию на 1 августа показатель валютной ликвидности в российских банках стал отрицательным, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Райффайзенбанка . По словам аналитика банка Дениса Порывая, объём валютного дефицита составил 0,3 миллиарда долларов.

Только за июль отток валютной ликвидности из банков составил 3,1 миллиарда долларов. Как отмечает специалист, российские банки взяли курс на привлечение средств в рублях. Для этого они начали продавать валюту на внутреннем рынке, одновременно заключая контракты на обратную покупку валюты с отсрочкой.

В свою очередь вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова считает, что российские банки избавляются от валюты из-за того, что она не приносит дохода.

При этом, как говорят эксперты, дальнейшее усугубление ситуации с валютой в банках России может начать оказывать влияние на рынок: если кредитные организации начнут продавать еврооблигации с целью пополнения своих запасов в валюте, это может оказать давление на котировки российских бумаг и привести к росту стоимости валюты.

Ранее сообщалось о том, что курсы доллара и евро превзошли свои максимумы, достигнутые ими в марте и мае текущего года.