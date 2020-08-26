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Владельцев всех банковских карт коснётся важное изменение 

Deita.ru и ещё 4 1 час назад
Visa изменит для россиян правила конвертации валют
Фото: РИА Новости
Платёжная система Visa собирается поменять правила конвертации валют, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
По информации российских банков, которые получили уведомление от компании, изменения должны вступить в силу в апреле 2021 года.
Они коснутся банковских рублёвых вкладов. Новшество будет заключаться в том, что курс валют будет фиксироваться на дату её покупки, а не на день расчётов платежной системы и банка, как это происходило раньше.
Представители Visa считают, что это позволит защитить владельцев банковских карт и счетов от резкого скачка доллара или евро.
Отмечается, что внедрение нового подхода не предполагает взимания дополнительных сборов или комиссий.
Ранее эксперты предупредили россиян о том, что вслед за Сбербанком все остальные кредитные организации России могут начать увеличивать величину и количество комиссионных сборов со своих клиентов.
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Личный счет , Другое , Компании , Visa , Сбербанк России , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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