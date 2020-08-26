Visa изменит для россиян правила конвертации валют

Платёжная система Visa собирается поменять правила конвертации валют, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

По информации российских банков, которые получили уведомление от компании, изменения должны вступить в силу в апреле 2021 года.

Они коснутся банковских рублёвых вкладов. Новшество будет заключаться в том, что курс валют будет фиксироваться на дату её покупки, а не на день расчётов платежной системы и банка, как это происходило раньше.

Представители Visa считают, что это позволит защитить владельцев банковских карт и счетов от резкого скачка доллара или евро.

Отмечается, что внедрение нового подхода не предполагает взимания дополнительных сборов или комиссий.