Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.10
$
74.69
88.80
88.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.70
86.82
Индексы и котировки Brent
46.45
+0.11 Золото
1926.28
+0.04 РТС
1281.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.08
1.1820
+0.0080
11.08
1.1740
23.08
14.08
31.07

Сенатор рассказал, как вернуть пенсию в случае недоплаты 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Назван способ вернуть пенсию в случае недоплаты
Фото: Вечерняя Москва
Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, куда следует обращаться в случаях, если пенсионные выплаты были рассчитаны и начислены неверно.
По словам сенатора, первым шагом должна стать подача заявления в Пенсионный фонд с просьбой провести перерасчет.
Если эта мера не помогла, «можно перепроверить еще раз — вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда», причем ни одно письмо такого рода не будет оставлено без внимания, подчеркнул Рязанский.
Сенатор также отметил, что любая ошибка в подобной ситуации трактуется в пользу получателя пенсии — то есть даже при излишних начислениях государство «сохраняет эти выплаты», сообщает РИА Новости.
Ранее Счетная палата назвала ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии.
Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
Вечерняя Москва: последние новости
Счетная палата назвала ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии Счетная палата назвала ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии Назван получивший самый большой доход глава силового ведомства России Назван получивший самый большой доход глава силового ведомства России Названы отрасли с самыми высокими заработными платами Названы отрасли с самыми высокими заработными платами
Личный счет , Валерий Рязанский , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Apple остановит производство популярных iPhone
Apple остановит производство популярных iPhone
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение