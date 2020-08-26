Назван способ вернуть пенсию в случае недоплаты

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Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, куда следует обращаться в случаях, если пенсионные выплаты были рассчитаны и начислены неверно.

По словам сенатора, первым шагом должна стать подача заявления в Пенсионный фонд с просьбой провести перерасчет.

Если эта мера не помогла, «можно перепроверить еще раз — вплоть до обращения к депутатам Госдумы , членам Совфеда», причем ни одно письмо такого рода не будет оставлено без внимания, подчеркнул Рязанский.

Сенатор также отметил, что любая ошибка в подобной ситуации трактуется в пользу получателя пенсии — то есть даже при излишних начислениях государство «сохраняет эти выплаты», сообщает РИА Новости.