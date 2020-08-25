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Раскрыта причина обмана российских пенсионеров 

Павел Тиунов 17 минут назад
Раскрыта причина обмана российских пенсионеров
Фото: РИА Новости
Доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Константин Добромыслов заявил «Царьграду», что нарушения в Пенсионном фонде России (ПФР) , из-за которых часть пенсионеров не получает положенные им доплаты к выплатам, происходят из-за недальновидной кадровой политики. Текущее положение дел, считает эксперт, сложилось в результате «старых» нерешенных «проблем».
Пенсионеров обманули на 2-3 миллиарда рублей
Ранее, как сообщал «Рамблер», Счетная плата РФ выявила наличие ряда бюрократических ошибок в работе специалистов ПФР, в результате чего в некоторых регионах страны пенсионеры не получают заслуженные надбавки к пенсиям. Кроме того, один пенсионер может быть обладателем сразу нескольких счетов, или наоборот — бывает, что двое пожилых людей получают пенсии по одному СНИЛСу.

«Проблемы есть, они старые. Это связано с работой системы персонифицированного учёта», — пояснил Константин Добромыслов.

По его словам, с ошибками в системе должны разбираться квалифицированные кадры, которым следует вручную перепроверять информацию и сообщать о неточностях в центральный аппарат.
Однако, системно эту работу наладить пока не удается. Эксперт также не сложил вину с самих пенсионеров, которые из-за своей невнимательности не замечают, что получают меньше денег, чем им положено.
Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
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Личный счет , Константин Добромыслов , Пенсионный фонд РФ , РАНХиГС , Царьград ТВ
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