Раскрыта причина обмана российских пенсионеров 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Счетная плата РФ выявила наличие ряда бюрократических ошибок в работе специалистов ПФР, в результате чего в некоторых регионах страны пенсионеры не получают заслуженные надбавки к пенсиям. Кроме того, один пенсионер может быть обладателем сразу нескольких счетов, или наоборот — бывает, что двое пожилых людей получают пенсии по одному СНИЛСу.

«Проблемы есть, они старые. Это связано с работой системы персонифицированного учёта», — пояснил Константин Добромыслов.

По его словам, с ошибками в системе должны разбираться квалифицированные кадры, которым следует вручную перепроверять информацию и сообщать о неточностях в центральный аппарат.

Однако, системно эту работу наладить пока не удается. Эксперт также не сложил вину с самих пенсионеров, которые из-за своей невнимательности не замечают, что получают меньше денег, чем им положено.