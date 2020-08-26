Еще одна страна захотела сократить рабочий день

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала задуматься над тем, чтобы сократить текущий восьмичасовой рабочий день до шести часов, пишет Reuters.

Она утверждает, что такую меру можно компенсировать увеличением производительности. Марин считает отказ от восьмичасового рабочего дня необходимостью в условиях роста безработицы в этой европейской стране.

Деньги, полученные от повышения производительности труда, должны быть разделены не только между собственниками и инвесторами, но еще и между рядовыми сотрудниками, считает премьер. Однако Социал-демократическая партия ранее отклонила предложение поэкспериментировать с шестичасовым рабочим днем.

Ранее Германия начала обсуждать возможность сокращения рабочего времени и перехода на четырехдневную рабочую неделю. Власти уверены, что такая мера поможет преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.