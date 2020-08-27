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Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Повторное списание денег за одну и ту же покупку означает всего-навсего технические сбои в обслуживании. При этом двойное списание может произойти не по последней операции, а по одной из предыдущих, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры "Банковское дело" университета "Синергия" Антон Рогачевский.
Необходимо понимать, что в данной цепочке участвуют непосредственно сам держатель карты, магазин с POS-терминалом, банк-эмитент карты, банк-эквайер и национальная платёжная система.
Сбой на любом этапе обслуживания запроса может привести к "задвоению" записи. Чаще всего данная ситуация возникает при прерывании связи или технической ошибке в работе ПО, пояснил эксперт.

"Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме", — советует Рогачевский.

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