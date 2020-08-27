В России нашли довольных зарплатой 

Размером своего заработка наиболее довольна почти треть разработчиков программного обеспечения (32%) и три из десяти руководителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

По словам экспертов, за десять лет число довольных заработком среди представителей этих категорий значительно выросло. В 2010 году показатели составляли 18% и 21% соответственно.

Среди работников медицины сейчас удовлетворены своей зарплатой 23%, а в 2010 таких было только 13%.

В два раза выросло число довольных заработной платой инженеров — с 10% до 20%, а финансистов — с 16% до 19%.

При этом среди представителей ряда профессий наблюдается обратная тенденция. Так, среди юристов число довольных своим заработком снизилось с 20% в 2010 году до 18% в 2020 году, среди бухгалтеров — с 19% до 14%, а среди HR-менеджеров — с 18% до 14%, сообщает ТАСС.

Опроса сервиса по поиску работы Superjob проводился с 31 июля по 18 августа. В нём приняли участие 2500 респондентов разных профессий.

Ранее исследователи оценили доверие работодателей к выпускникам, а сами выпускники назвали сложности при поиске работы. Россияне признались, что дорожат работой, но хотели бы иметь дополнительный заработок.

При этом признаком идеальной работы сограждане считают высокую заработную плату.