У россиян отберут начисленные по ошибке пенсии

Помимо обязательств по выплате недополученных россиянами пенсий Пенсионному фонду РФ предстоит провести работу по взыскиванию выплат, по ошибке перечисленных умершим гражданам. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ , эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения Наталья Залюбовская.

«Чтобы исключить нарушения, надо, с одной стороны, провести тщательный аудит каждого пенсионера, после чего заложить в бюджет выплаты по всем недоплатам. Деньги, полученные родственниками умерших, придется взыскивать через суд, что тоже будет иметь определенные временные и финансовые издержки», — подчеркнула Залюбовская.

По ее словам, все происходящее в очередной раз говорит об отсутствии прозрачности в пенсионной системе страны.

Помимо этого, Наталья Залюбовская рассказала URA.RU о механизме выплаты россиянам недостающих пенсий. По ее мнению, обязательства по выплатам возьмет на себя правительство РФ

Ранее стало известно о том, что ПФР по ошибке перечислил умершим пенсионерам пособия на сумму более 377 миллионов рублей. Ошибка возникла в результате несвоевременного поступления в фонд сведений о смерти. Деньги, которые успел снять родственники умерших пенсионеров, собираются возвращать через суд.