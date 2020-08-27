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Россиян заставят вернуть начисленные по ошибке пенсии 

Ura.Ru 1 час назад
У россиян отберут начисленные по ошибке пенсии
Фото: РИА Новости
Помимо обязательств по выплате недополученных россиянами пенсий Пенсионному фонду РФ предстоит провести работу по взыскиванию выплат, по ошибке перечисленных умершим гражданам. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения Наталья Залюбовская.

«Чтобы исключить нарушения, надо, с одной стороны, провести тщательный аудит каждого пенсионера, после чего заложить в бюджет выплаты по всем недоплатам. Деньги, полученные родственниками умерших, придется взыскивать через суд, что тоже будет иметь определенные временные и финансовые издержки», — подчеркнула Залюбовская.

По ее словам, все происходящее в очередной раз говорит об отсутствии прозрачности в пенсионной системе страны.
Помимо этого, Наталья Залюбовская рассказала URA.RU о механизме выплаты россиянам недостающих пенсий. По ее мнению, обязательства по выплатам возьмет на себя правительство РФ.
Ранее стало известно о том, что ПФР по ошибке перечислил умершим пенсионерам пособия на сумму более 377 миллионов рублей. Ошибка возникла в результате несвоевременного поступления в фонд сведений о смерти. Деньги, которые успел снять родственники умерших пенсионеров, собираются возвращать через суд.
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Комментарии 17
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Финансовый университет , Правительство РФ
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