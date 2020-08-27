Экономист Михаил Делягин прогнозирует, что осенью произойдет обвал доллара, в результате которого американская валюта станет менее выгодной, чем рубль. Об этом сообщает Telegram-канал Abbas Djuma.

По мнению Делягина, осознать глубину грядущих перемен пока никто способен, но они будут кардинальными.

«Это не просто срыв в Глобальную депрессию, но и замена рынка в качестве управляющей среды обитания человека социальными платформами», — заявил он.

Делягин считает, что в таких условиях для сохранения денег необходим «максимум консерватизма». По его словам, укрепление доллара будет временным и произойдет оно благодаря «подсаживанию во власть» Джо Байдена демократами. Затем наступит следующий «этап драмы», когда проигравший выборы Дональд Трамп не признает их итоги.

«Поэтому в конце октября держать доллар будет хуже, чем держать рубль», — подчеркнул экономист.

Делягин посоветовал перевести сбережения в евро или швейцарский франк до конца 2020 года. Также стоит рассмотреть вложения в инвестиционные золотые монеты.

Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин рассказал, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По его мнению, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.

Делягин предположил, что демократы попытаются усугубить ситуацию в США, устроить хаос, чтобы полностью дискредитировать прежнюю власть, и сделать президента демократом по примеру 2008 года. Тогда главой государства стал Барак Обама — «президент глобальной экономической катастрофы».

Экономист предупреждал, что элиты США могут спровоцировать обвал мировых рынков, в результате все побегут в доллар, традиционную валюту-убежище, из-за чего доллар в итоге «сдуется».