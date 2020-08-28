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Тысячам россиян заблокировали карты 

Мария Иванова 38 минут назад
Тысячам россиян заблокировали карты
Фото: РИА Новости
Российским банкам пришлось заблокировать тысячи карт из-за утечки данных из крупного интернет-магазина. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее источники РБК в Центробанке и банковском секторе рассказали об утечке данных клиентов интернет-магазина Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.
По данным РБК, в открытом доступе была опубликована база с информацией о 55 тысячах карт. Она содержала данные о первых шести и последних четырех цифрах номеров карт, сроках их действия, а также ФИО, телефоны, электронные почты и адреса владельцев карт.
Представители банков заявили РИА Новости, что с помощью этих данных нельзя совершать платежи без согласия владельца. Однако некоторые организации уже сообщили клиентам о блокировке карт и необходимости их перевыпустить.
В частности, карты блокирует банки «Санкт-Петербург». В Сбербанке рассказали, что данных о сбербанковских картах в базе не было, но там оказались четыре карты зарубежных «дочек» организации.
В Сбербанке предупредили, что информацию из базы могут использовать для социальной инженерии, и призвали банки усилить контроль на антифрод-системах.
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Комментарии
Личный счет , Сбербанк России , Центральный банк России , РИА Новости , РБК
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