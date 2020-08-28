Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.38
$
74.59
88.50
88.64
Прогноз
24.08 – 31.08
$
75.00
87.75
Индексы и котировки Brent
45.64
–0.13 Золото
1958.63
–0.04 РТС
1264.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1871
+0.0057
13.08
1.1814
25.08
17.08
03.08

Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника 

ТАСС и ещё 14 48 минут назад
Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника
Фото: РИА Новости
Собрать девочку в школу в 2020 году будет стоить в среднем 23,2 тыс. рублей, в то время как мальчика — 18,8 тыс. рублей, следует из данных Росстата.
Каждый год Росстат подсчитывает стоимость набора для первоклассника, в который входит одежда, спортивная форма, канцелярия, рюкзак. В 2020 году "набор первоклассника" стоит в среднем 21 тыс. рублей, подорожание составило менее 2% по сравнению с прошлым годом.
По данным Росстата, стоимость набора первоклассника растет медленнее инфляции. Цена на набор для мальчиков выросла на 1,7%, а для девочек — на 1,1% к июлю прошлого года, инфляция за аналогичный период составила 3,4%.
Отмечается, что средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тыс. руб., а для девочек — 18,6 тыс. руб. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в среднем в 4,5 тыс. руб.
С "набором первоклассника" Росстат посчитал еще среднюю стоимость букета, гаджетов и дополнительного образования.
Букет из 5 цветков обойдется в среднем в 541 руб., кнопочный телефон в среднем будет стоит 3 тыс. руб., смартфон — 9,4 тыс. руб., средняя стоимость планшета составит 12 тыс. руб., ноутбука — 30 тыс. руб.
Средняя цена академического часа в кружках и секциях составляет 200 руб., стоимость обучения в частной школе обойдется в среднем в 20 тыс. руб. ежемесячно.
Ситуация в регионах
По данным Росстата, стоимость комплекта для мальчиков и девочек может колебаться от 14 до 32 тыс. руб. в зависимости от региона.
Мальчика дешевле всего собрать к 1 сентября в Орловской области (14,1 тыс. руб.), а девочку — в Омской области (18,4 тыс. руб.). Дороже всего сборы первоклассницы обойдутся в Камчатском крае (32,3 тыс. руб.), а мальчика — в Чукотском автономном округе (24,9 тыс. руб.).
"Набор первоклассника" Росстат формирует из средних цен на товары и услуги по России и в регионах за июль 2020 года.
Видео дня. ЦБ понизил курсы доллара и евро на пятницу
ТАСС: последние новости
Исследование: россияне во время пандемии стали меньше тратить на оплату услуг ЖКХ Исследование: россияне во время пандемии стали меньше тратить на оплату услуг ЖКХ ЦБ указал на недопустимость комиссий за перечисление займов на счет клиентов ЦБ указал на недопустимость комиссий за перечисление займов на счет клиентов РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени
Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Рынки , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле прокомментировали вопрос о долге Белоруссии
В Кремле прокомментировали вопрос о долге Белоруссии
Меркель высказала свою позицию по «Севпотоку-2»
Меркель высказала свою позицию по «Севпотоку-2»
Россияне получат 34 миллиарда рублей
Россияне получат 34 миллиарда рублей
Российские госкомпании поставят под жесткий контроль
Российские госкомпании поставят под жесткий контроль
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Рубль подкинет сюрприз осенью
00:38
Рубль подкинет сюрприз осенью
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение