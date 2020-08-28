Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника 

Собрать девочку в школу в 2020 году будет стоить в среднем 23,2 тыс. рублей, в то время как мальчика — 18,8 тыс. рублей, следует из данных Росстата

Каждый год Росстат подсчитывает стоимость набора для первоклассника, в который входит одежда, спортивная форма, канцелярия, рюкзак. В 2020 году "набор первоклассника" стоит в среднем 21 тыс. рублей, подорожание составило менее 2% по сравнению с прошлым годом.

По данным Росстата, стоимость набора первоклассника растет медленнее инфляции. Цена на набор для мальчиков выросла на 1,7%, а для девочек — на 1,1% к июлю прошлого года, инфляция за аналогичный период составила 3,4%.

Отмечается, что средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тыс. руб., а для девочек — 18,6 тыс. руб. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в среднем в 4,5 тыс. руб.

С "набором первоклассника" Росстат посчитал еще среднюю стоимость букета, гаджетов и дополнительного образования.

Букет из 5 цветков обойдется в среднем в 541 руб., кнопочный телефон в среднем будет стоит 3 тыс. руб., смартфон — 9,4 тыс. руб., средняя стоимость планшета составит 12 тыс. руб., ноутбука — 30 тыс. руб.

Средняя цена академического часа в кружках и секциях составляет 200 руб., стоимость обучения в частной школе обойдется в среднем в 20 тыс. руб. ежемесячно.

Ситуация в регионах

По данным Росстата, стоимость комплекта для мальчиков и девочек может колебаться от 14 до 32 тыс. руб. в зависимости от региона.

Мальчика дешевле всего собрать к 1 сентября в Орловской области (14,1 тыс. руб.), а девочку — в Омской области (18,4 тыс. руб.). Дороже всего сборы первоклассницы обойдутся в Камчатском крае (32,3 тыс. руб.), а мальчика — в Чукотском автономном округе (24,9 тыс. руб.).

"Набор первоклассника" Росстат формирует из средних цен на товары и услуги по России и в регионах за июль 2020 года.