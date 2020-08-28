Россиянам назвали курс рубля осенью 

Экономист Сергей Хестанов дал прогноз курса рубля на осень. По его мнению, осенью российская валюта, вероятнее всего, останется на нынешнем уровне.

«После того как рубль относительно недавно ослаб, мне кажется, он сохранится осенью вблизи текущих значений», — сказал он Regnum.

По словам Хестанова, усиление санкционного давления может негативно влиять на позиции российской валюты, но если его не будет, рубль останется на уровне текущих значений.

Ослабление рубля снизит дефицит бюджета, и это, в свою очередь, уменьшит давление на рубль, полагает Хестанов.