Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.54
88.50
88.54
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.93
87.19
Индексы и котировки Brent
45.85
+0.13 Золото
1961.19
–0.09 РТС
1264.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1889
+0.0075
13.08
1.1814
25.08
17.08
03.08

Россиянам назвали курс рубля осенью 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Россиянам назвали курс рубля осенью
Фото: РИА Новости
Экономист Сергей Хестанов дал прогноз курса рубля на осень. По его мнению, осенью российская валюта, вероятнее всего, останется на нынешнем уровне.

«После того как рубль относительно недавно ослаб, мне кажется, он сохранится осенью вблизи текущих значений», — сказал он Regnum.

По словам Хестанова, усиление санкционного давления может негативно влиять на позиции российской валюты, но если его не будет, рубль останется на уровне текущих значений.
Ослабление рубля снизит дефицит бюджета, и это, в свою очередь, уменьшит давление на рубль, полагает Хестанов.
Как сообщал «Рамблер», ранее экс-министр внешнеэкономических связей РФ, экономист Сергей Глазьев заявил, что рубль серьезно упал к доллару и евро из-за введенной Центробанком политики «плавающего курса». В последние дни на торгах Московской биржи курс доллара приближался к отметке в 76 рублей, а евро рос до 89,62 рубля впервые с февраля 2016-го.
Видео дня. ЦБ понизил курсы доллара и евро на пятницу
Комментарии 10
Личный счет , Экономика , Сергей Хестанов , Сергей Глазьев , Московская биржа , Центральный банк России , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
Экономика Германии рухнула
Экономика Германии рухнула
«Путин был прав»: над Россией больше не смеются
«Путин был прав»: над Россией больше не смеются
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Рубль подкинет сюрприз осенью
00:38
Рубль подкинет сюрприз осенью
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение