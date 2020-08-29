Россиянам отменят часть пособий

Дополнительные пособия перестанут получать россияне с детьми, которые потеряли работу в период пандемии. Это доплата в размере трёх тысяч рублей на каждого ребёнка к пособию одного из безработных родителей или опекунов.

Вернётся к прежней сумме и минимальный размер пособия по безработице — он вновь будет составлять 1500 рублей, тогда как с мая по август выплаты составляли 4500 рублей. С октября будет отменён и ряд других пособий, пишет «МК».

Сохраняются до октября другие отдельные меры поддержки населения. Это пособие в 12 130 рублей, которое получают в течение трёх месяцев закрывшиеся из-за пандемии ИП. По-прежнему будет выплачиваться аналогичная сумма тем, кто был уволен после 1 марта текущего года, сумма неизменна при любом стаже и зарплате.