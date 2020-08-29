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Пенсионеры могут получить по пять тысяч в День пожилого человека 

News.ru и ещё 1 53 минуты назад
Некоторые пенсионеры получат по пять тысяч
Фото: News.ru
Пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в размере пять тысяч рублей к Дню пожилого человека. Деньги полагаются только возрастным россиянам, решение принимают региональные власти.
День пожилого человека отмечается 1 октября, к этой дате людям старше 70 лет выплатят указанную сумму. Решение о таких выплатах принимается исключительно на региональном уровне, сообщает Primpress.
К примеру, в Ненецком автономном округе выплата равна пяти тысячам рублей и пенсионеры должны получить к октябрю сразу 16 640 рублей.
Каждый регион решает, сколько платить возрастным гражданам и платить ли вообще к Дню пожилого человека. В Челябинской области в прошлом году такая выплата составила 700 рублей, в Ярославской — 500. Эта выплата никак не связана с Пенсионным фондом и выдаётся из регионального бюджета.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дополнительные пособия перестанут получать россияне с детьми, которые потеряли работу в период пандемии. Это доплата в размере трёх тысяч рублей на каждого ребёнка к пособию одного из безработных родителей или опекунов.
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