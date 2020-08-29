Россиянам рассказали, что делать с рублями

Вопрос о том, стоит ли переводить рублевые накопления в другие инструменты, часто возникает у граждан в ситуации кризиса — мы все ждем каких-то тяжелых времен, сказал «Инвест-Форсайту» генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Поэтому вопрос сохранения накоплений носит еще и психологический характер, подчеркивает эксперт. Если человеку будет спокойнее держать деньги не в рублях, а в валюте, то так и стоит сделать.

При этом желательно создать мультивалютную корзину по примеру того, как делает российский Центробанк : часть средств (около 30%) оставить в рублях на непредвиденные нужды, 25% перевести в доллары, 15–20% — в евро. Остальное можно перевести в швейцарские франки, японскую иену или купить золотые монеты.

«Если накопления в рублях лежат на депозите в банке, то стоит понимать, что с текущим уровнем ставок по вкладам реальная ставка находится на уровне около нуля или вообще ушла в отрицательную зону. То есть держать средства на вкладе невыгодно, — уверен Майкл Росс-Джонсон. — Можно открыть инвестиционный счет или попробовать себя в биржевой торговле. Однако стоит понимать, что фондовый рынок — это в ситуации экономического кризиса серьезный риск, поэтому стоит, прежде чем инвестировать, проконсультироваться с профессиональным брокером. Также сейчас растет популярность криптовалюты — даже крупнейшие инвестиционные фонды и банки вкладываются в цифровые активы. Можно рассмотреть возможность приобретения на часть рублевых средств биткоина или других валют, которых сейчас довольно много».

Цифровые валюты — особый вид инвестирования, но на протяжении последних лет их значимость стабильно растет, что признают финансовые власти разных стран, в том числе в России. Не зря месяц назад был принят закон «О цифровых финансовых активах», где обозначены правила владения и инвестирования этими средствами в нашей стране, напоминает эксперт.