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Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Клиентов российских банков будут ждать экзамены
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Клиенты российских банков, которые хотят вложиться в депозиты или купить инвестиционные продукты, обяжут сдавать экзамены. Такое предложение поступило на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной от Международной конфедерации обществ потребителей.
Инициаторы считают, что экзамен позволит защитить клиентов банков от недобросовестных практик продаж. При этом защитники прав потребителей считают, что экзамен не должен быть сложным, пишут «Известия». Его предлагается построить по принципу пирамиды: то есть сначала провести проверку базовых знаний в форме ответов «да» или «нет», а уже после должны содержаться вопросы, которые позволяют более глубоко проверить знания о финансовом продукте.
Если клиент не прошёл тестирование, конфедерация обществ потребителей считает, что по аналогии с законом о категоризации инвесторов им можно ограничить максимальную сумму вложений до 100 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что банки планируют выдавать кредиты через банкоматы при помощи биометрии. Такую возможность предоставят Промсвязьбанк, МКБ, ВТБ, УБРиР, «Дом.РФ».
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Личный счет , Компании , Эльвира Набиуллина , Банк ВТБ , Уральский банк реконструкции и развития , Промсвязьбанк , Центральный банк России , газета "Известия"
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