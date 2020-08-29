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Крымчане стали меньше зарабатывать — статистика 

РИА Новости Крым 1 час назад
Крымчане стали меньше зарабатывать
Фото: РИА Новости Крым
Уровень доходов населения в Республике Крым во втором квартале 2020 года упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в исследовании Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.
По информации ведомства, за второй квартал 2020 года жители республики заработали 117471 миллиона рублей. При этом средний денежный доход на душу населения в месяц составил 20473 рубля, это на 9,1% меньше, чем во втором квартале прошлого года.
Одновременно с этим Крымстат зафиксировал и существенное снижение потребительских расходов крымчан: во втором квартале 2020 года крымчане тратили в среднем 13226 рублей в месяц на душу населения. Это на 26,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили специалисты Крымстата. Крымчане стали лучше платить по счетам после снятия COVID-ограничений>>
Ранее исследования ВЦИОМ показали, что около трети россиян периодически сталкивается с нехваткой денег до зарплаты, еще 10% населения России зарплаты не хватает постоянно, и только 17% россиян могут позволить себе жить, не считая деньги от получки до получки.
При этом, как показало исследование РИА Новости на основании данных Росстата, Республика Крым вошла в десятку регионов с самым неблагополучным материальным положением жителей.
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Комментарии 1
Личный счет , Росстат , ВЦИОМ , РИА Новости
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