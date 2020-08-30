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Эксперт предостерег о хищении денег со вкладов 

ТК «Звезда» и ещё 4 2 часа назад
Россиян предостерегли о хищении денег со вкладов
Фото: Pixabay
По словам Анатолия Миронова, к действиям сотрудников банка, а также к документам, которые предлагаются на подпись, нужно быть особенно внимательным.
К хищению средств с банковских вкладов физических лиц могут быть причастны сотрудники банков. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка», — рассказал юрист агентству «Прайм».

Он уточнил, что именно к действиям сотрудников банка, а также к документам, которые предлагаются на подпись, нужно быть особенно внимательным.
Миронов отметил, что человек при первом посещении кредитной организации всегда собран и внимателен. Но когда он начинает посещать банк на регулярной основе, то может расслабиться, чего делать категорически не стоит, посоветовал эксперт. По его мнению, именно такой человек может стать легкой добычей мошенников.
Ранее сообщалось, что кредиты для россиян подорожали, а вклады, наоборот, подешевели. Сообщалось, что средняя минимальная ставка по займам для клиента «с улицы» составила в 2020 году примерно 9,3%, а по вкладам — 3,9%.
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Личный счет , Анатолий Миронов
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