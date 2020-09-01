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Правительство оценило рост бедности в России на фоне пандемии 

Lenta.ru и ещё 28 18 минут назад
Оценен рост бедности в России
Фото: РИА Новости
Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет. Об этом говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, пишет РБК.
Российское правительство оценило, что выход на положительные темпы общего прироста населения после пандемии коронавируса возможен лишь с 2022 года. При этом более масштабное сокращение наблюдалось по итогам 2006 года, тогда население страны уменьшилось на 373,9 тысячи человек.
Уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году увеличится до 13,3 процента. Однако в дальнейшем правительство прогнозирует снижение этого показателя. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — то есть до 6,5 процента к 2030 году.
8 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой. Он отметил, что серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда.
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Комментарии 5
Личный счет , Недвижимость , Экономика , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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