Бедным россиянам с 1 сентября 2020 года упростили оформление банкротства и списание долгов. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 31 июля. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Кремля.

Новые правила касаются малоимущих россиян, у которых накопилась задолженность в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и которые не могут ее погасить. При этом речь идет только о безнадежных долгах. То есть по ним должно быть окончено исполнительное производство в связи с тем, что приставы не обнаружили доходов и имущества для взыскания. Теперь чтобы оформить банкротство и списать долг, нужно обратиться в МФЦ. Новая процедура бесплатная.

Ранее физические лица могли оформить банкротство только для долгов свыше 500 тысяч рублей. Для этого нужно было обращаться в арбитражные суды, что обходилось дорого, а разбирательство могло длиться годами.