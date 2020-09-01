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Бедным россиянам упростили списание долгов 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Бедным россиянам с 1 сентября 2020 года упростили оформление банкротства и списание долгов. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 31 июля. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Кремля.
Новые правила касаются малоимущих россиян, у которых накопилась задолженность в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и которые не могут ее погасить. При этом речь идет только о безнадежных долгах. То есть по ним должно быть окончено исполнительное производство в связи с тем, что приставы не обнаружили доходов и имущества для взыскания. Теперь чтобы оформить банкротство и списать долг, нужно обратиться в МФЦ. Новая процедура бесплатная.
Ранее физические лица могли оформить банкротство только для долгов свыше 500 тысяч рублей. Для этого нужно было обращаться в арбитражные суды, что обходилось дорого, а разбирательство могло длиться годами.
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Личный счет , Видео , Владимир Путин
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