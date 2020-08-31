ЦБ раскрыл шулерскую схему: Россиян обирали на пустом месте

Центробанк России выяснил, что ряд финансовых организаций неправомерно брал комиссии с клиентов за перечисление на их счет потребительского займа. Как сообщили в пресс-службе регулятора, такая практика приводит к увеличению издержек для граждан и нарушает права потребителей.

«Банк России в результате поведенческого надзора выявил, что некоторые некредитные финансовые организации берут с потребителя плату (комиссию) за перечисление на их счет потребительского займа», — говорится в сообщении ЦБ. которое приводит RNS.

После проверки регулятор разослал в микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы документ, в котором заявляется, что услуга перечисления займа на счет не отделена от услуги предоставления займа, поэтому она не может быть платной. «Перечисление суммы займа не может рассматриваться в качестве отдельной услуги, а является необходимым, сопутствующим условием для заключения договора потребительского займа», — говорится в документе.