Домашних животных защитят от коллекторов 

Депутаты Госдумы продолжают работать над законопроектом, запрещающим коллекторам изымать у неплательщиков домашних животных за долги, сообщает ИА DEITA.RU.

На рассмотрение инициатива будет внесена после 9 сентября в доработанном виде с учётом пожеланий правительства. Как рассказал «Известиям» автор законопроекта, депутат нижней палаты парламента Владимир Бурматов , все фракции Думы новеллу одобрили.

Взыскателям запретят забирать из семьи питомцев, которые не используются нерадивым хозяином в предпринимательской деятельности. В документе будет приведён перечень животных, которые не подлежат изъятию. Это как традиционные домашние животные: кошки, собаки, птицы и грызуны, — так и дикие животные, разрешённые к домашнему содержанию. То есть не включённые в официальный перечень животных, которых в жилых домах содержать нельзя. Этот список из 33 видов утверждён Постановлением Правительства от 22 июня 2019 г. № 795. В этот перечень входят, например, филины, крокодилы, моржи, тюлени, пингвины, львы, тигры, снежные барсы, пумы, волки, некоторые скорпионы, ядовитые змеи, антилопы, жирафы, страусы и др. Если коллекторы выяснят, что у неплательщика дома живёт кобра или ирбис, то такого нелегального питомца, конечно, заберут.

В настоящий момент под запретом для коллекторов находятся только сельскохозяйственные животные, но не домашние питомцы. Примечательно, что юридически они настолько приравнены к вещам, к неодушевлённым предметам, что, например, эвакуировать автомобили на штрафстоянку допускается при наличии в салоне животного. За питомцем, конечно, никто следить не будет, оно за время пребывания на штрафстоянке без еды и воды может погибнуть, но препятствием для сотрудников полиции это не является.

Сами коллекторы инициативу не одобряют, поскольку эта мера является достаточно эффективной. Более того, коллекторам в лице главы контрольного комитета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Дмитрия Теплицкого не нравится и то, что на сельскохозяйственных животных в этом плане тоже наложен мораторий. В сельской местности животные — это очень ценное имущество. У неплательщика может быть, например, табун породистых лошадей, который позволит ему жить безбедно и при наличии долга. Однако Теплицкий предлагает утвердить правила содержания животных до тех пор, пока их не вернут обратно в семью после уплаты хозяевами задолженностей.

Напомним, что сейчас рассматривается законопроект, по которому коллекторы, использующие в процессе воздействия на должника агрессивные методы, будут привлекаться к уголовной ответственности. Санкциями коллекторам грозят не только за рукоприкладство и прочие виды физического насилия, но и за угрозу подобных действий в отношении как самих должников, так и их близких. Если домашние животные попадут под защиту от взыскателей, то угроза забрать питомца, возможно, тоже будет причислена к уголовно наказуемым методам воздействия.