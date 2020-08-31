Специалисты рассказали россиянам, на что опасно тратить материнский капитал. В некоторых случаях это может повлечь за собой целый ряд проблем.

Согласно статистике, российские семьи чаще всего тратят маткапитал на покупку жилья. Но в целом средства также можно потратить на образование ребенка или будущую пенсию матери. Член Ассоциации юристов России Ольга Полубкова пояснила, что трата маткапитала на погашение части ипотеки чревата неприятными последствиями. Дело в том, что оформлять квартиру придется на супруга и на детей. Если же квартиру придется продать до погашения ипотеки, то оформить сделку будет очень сложно. Гражданам потребуется не только согласие банка, но и органов опеки и попечительства. К тому же с материнским капиталом довольно сложно получить и саму ипотеку, банки ее дают неохотно, пишет АиФ.

В настоящее время материнский капитал выдают при рождении первого ребенка, его размер составляет 466 тыс. 617 рублей, а при рождении второго и последующих детей маткапитал составляет уже 616 617 рублей.