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Россиянам рассказали, на что опасно тратить материнский капитал 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
На что опасно тратить материнский капитал
Фото: РИА Новости
Специалисты рассказали россиянам, на что опасно тратить материнский капитал. В некоторых случаях это может повлечь за собой целый ряд проблем.
Согласно статистике, российские семьи чаще всего тратят маткапитал на покупку жилья. Но в целом средства также можно потратить на образование ребенка или будущую пенсию матери. Член Ассоциации юристов России Ольга Полубкова пояснила, что трата маткапитала на погашение части ипотеки чревата неприятными последствиями. Дело в том, что оформлять квартиру придется на супруга и на детей. Если же квартиру придется продать до погашения ипотеки, то оформить сделку будет очень сложно. Гражданам потребуется не только согласие банка, но и органов опеки и попечительства. К тому же с материнским капиталом довольно сложно получить и саму ипотеку, банки ее дают неохотно, пишет АиФ.
В настоящее время материнский капитал выдают при рождении первого ребенка, его размер составляет 466 тыс. 617 рублей, а при рождении второго и последующих детей маткапитал составляет уже 616 617 рублей.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Минтруд рассказал, на что россияне чаще всего тратят материнский капитал. Это улучшение жилищных условий, выплаты на второго ребенка, оплата обучения детей.
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РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Личный счет , Недвижимость , Минтруд , ФедералПресс , Аргументы и Факты
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